Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Raio-x aos mais novos: as notas de Franco Israel, Rochinha e Trincão frente à Roma As notas individuais dos novos 'pupilos' de Rúben Amorim no Sporting





• Foto: Ricardo Nascimento / Record