Ferimento em Horta e cadeira contra polícias valem quase 8.500 euros em multas ao Sporting

Além dos estilhaços que ainda restam do clássico entre FC Porto e Sporting, a 11 de fevereiro, no Dragão, o Sporting viu o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicar-lhe multas num total de quase 8.500 euros (8.415€) na sequência de dois jogos de 2021/22, primeiro na Luz, a 3 de dezembro, com o Benfica, e depois em Alvalade, diante do Sp. Braga, a 22 de janeiro.Começando pelo dérbi, os leões foram punidos em 6.120€, apurámos, pelopor parte de uma depto - então detido - contra dois polícias, alvo de escrutínio segundo o número 2 do Artigo 182.º do Regulamento Disciplinar da Liga, referente a "Agressões graves a espectadores e outros intervenientes", neste caso que não causaram lesão ou foram de especial gravidade.No Sporting-Sp. Braga, já em 2022, os verdes e brancos foram multados em 2.295 euros com recurso ao mesmo número do mesmo Artigo: apesar de ter sido ocultado pelo CD, o ilícito diz respeito ao ferimento com que Ricardo Hora ficou na zona da testa, após ter sido atingido por uma garrafa no final do jogo - recorde tudo aqui . A 25 de janeiro foi aberto um processo disciplinar Ao contrário do que aconteceu com a multa que saiu da Luz, o Sporting apresentou um requerimento que visava confessar "integralmente e sem reservas" os factos imputados no jogo contra os arsenalisrtas, ação que atenuou a pena aplicada.