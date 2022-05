Record esteve lá: Pote ajudou a oferecer viatura de combate a incêndios aos bombeiros de Vidago

O futebol de Pote joga-se muito para lá das quatro linhas e isso demonstra-se, por exemplo, a cada final de época: o ano passado, poucos dias após ter sido campeão nacional, o jogador do Sporting foi até Vidago, terra natal no município de Chaves, entregar uma camisola aos bombeiros voluntários, instituição que lhe diz bastante - recorde aqui o porquê; este domingo, a mãe Maria descerrou a placa que o confirma como "padrinho" de uma viatura de combate a incêndios que o próprio ajudou a comparticipar.Numa cerimónia emotiva, e perante a impossibilidade do internacional português estar presente, foi a progenitora a batizar o carro novinho em folha, pronto para qualquer eventualidade. Veja as fotos, exclusivas de, que esteve no local a acompanhar o momento.