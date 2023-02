Recurso do Sporting por Paulinho já deu entrada no TAD

Está confirmado o cenário avançado por Record na sua edição de terça-feira : já deu entrada no TAD o recurso do Sporting por Paulinho. O processo inclui um pedido de medida cautelar que poderá permitir a presença do avançado no clássico com o FC Porto.A decisão surge depois de o Conselho de Disciplina confirmar o castigo de 2 jogos a Paulinho, por ter chamado "corruptos" aos árbitros da final da Allianz Cup com o FC Porto,a 28 de janeiro, no momento em que foi expulso.O camisola 20 do Sporting foi sancionado com 1 jogo de suspensão pela expulsão propriamente dita, já cumprido frente ao Sp. Braga, e em mais duas partidas pelas palavras dirigidas, em concreto, ao 4.º árbitro, Cláudio Pereira, e que foram passadas ao relatório de João Pinheiro.É esta segunda parte do castigo que os leões tentam agora combater no TAD, pois Paulinho só cumpriu um desses dois jogos adicionais de castigo, na segunda-feira, com o Rio Ave em Vila do Conde. No mesmo dia, o Conselho de Disciplina anunciou que julgou "improcedente o Recurso Hierárquico Impróprio" que tinha sido apresentado pelos leões, o que confirmou "a decisão disciplinar recorrida".O procedimento tem semelhanças com aquele que resultou na presença de Palhinha no dérbi com o Benfica, na época 2020/21, na sequência de um polémico cartão amarelo mostrado ao médio frente ao Boavista, no Bessa. Não havendo tempo para o TAD constituir o colégio arbitral para apreciar a medida cautelar que acompanha o processo em tempo útil, ou seja antes do clássico de domingo, caberá ao presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) decidir se aceita ou não a providência. Se ela for aceite, Rúben Amorim poderá utilizar o jogador, pois suspenderia o efeito da decisão do CD até haver deliberação do TAD.