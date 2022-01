Reforço Catena já pode ser opção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Etienne Catena, central italo-costa-marfinense, ex-Roma, contratado no verão , pode, por fim, ser opção para o Sporting, tanto que deve jogar hoje pelos sub-23 frente à Académica.Um imbróglio com os regulamentos da FIFA adiou a estreia, mas teve luz verde ao completar 18 anos, no dia 1 deste mês.