Reforço do Sporting visitou o Solar dos Presuntos

O Solar dos Presuntos recebeu a especial visita de um leão... ainda por oficializar. Com efeito, Jesus Alcantar, central mexicano que vai reforçar o Sporting, foi ao conhecido restaurante lisboeta e não escapou à foto da praxe."Grande 'aposta' do Solar em Jesús Alcántar, o jovem central intrenacional sub-20 mexicano que vai reforçar o Sporting Clube de Portugal. Do Club Necaxa para Alvalade, com passagem pelo Largo da Anunciada...", lê-se, numa publicação feita na página de Facebook do Solar dos Presuntos.O defesa de 18 anos, ex-Necaxa, chegou a Lisboa há praticamente uma semana,, tendo na segunda-feira realizado os exames médicos e assinado contrato com o Sporting - vai arrancar na equipa B. A oficialização do acordo é, por isso, uma mera questão de agenda.