Reforço do Sporting foi titular na goleada dos sub-20 do México

Jesus Alcantar, jogador que se prepara para reforçar o Sporting, arrancou com o pé direito a participação no torneio sub-20 da CONCACAF, ao ter sido titular na goleada do 'seu' México diante do Suriname (8-0), jogo disputado, à hora portuguesa, na última madrugada.O central de 18 anos mereceu a confiança do selecionador Luis Perez e, apesar de o adversário não ter criado problemas de maior, exibiu-se a bom nível ao longo dos 90 minutos. Alcantar e a restante equipa mexicana procuram nesta competição o acesso ao Mundial da categoria, que terá lugar em 2023 (datas por definir), na Indonésia; e aos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.pelo defesa, este é esperado em Lisboa no final do mês, precisamente depois de terminar a participação com a sua seleção. Nessa altura irá ultimar os detalhes contratuais que o vão ligar aos leões, para depois, se bem sucedido, arrancar na equipa B e com vista desafogada para a equipa principal.