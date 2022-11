Reforço policial no 'Rugidos de Leão' devido a Mustafá

A organização do evento leonino, para precaver qualquer eventualidade, fez um reforço de segurança pois além do presidente do Sporting também marcou presença no jantar o líder da Juventude Leonina, Mustafá, com mais alguns membros da sua direção.

No total há a registar a presença de 20 agentes e mais quatro seguranças privados que se mantiveram atentos ao longo de toda a celebração. Aliás, após as críticas feitas por Frederico Varandas ao membro do GOA na entrevista à RTP na passada terça-feira, os organizadores separaram as mesas de forma a evitar quaisquer contactos acidentais, que de facto não sucederam.