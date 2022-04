Reforços batem à porta do onze

O ataque do Sporting diante do FC Porto não deverá apresentar grandes alterações e Rúben Amorim poderá até manter o tridente que defrontou o Benfica, com Pote, Sarabia e Paulinho. Há, ainda assim, dois jogadores com ambições a entrar na equipa titular no Dragão, não tanto por terem correspondido no dérbi mas pelo que tinham feito antes: os reforços de janeiro Marcus Edwards e Slimani.

Tanto o inglês como o argelino têm estado a bater à porta do onze e tudo dependerá da estratégia de Amorim para abordar a 2.ª mão da Taça de Portugal, na certeza de que terá de correr maiores riscos, se não logo de início, durante o jogo, pois precisa de marcar no mínimo dois golos após a derrota por 2-1 em Alvalade. Tanto Slimani como Edwards podem ameaçar Pote ou... Paulinho, pois Sarabia parece intocável nesta fase.