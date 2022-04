Reforços da Champions ajudam na Youth League

A equipa de Sub-19 do Sporting já está em Bucareste, onde vai defrontar o Dínamo Kiev nos oitavos-de-final da Youth League, na quinta-feira. Na lista de convocados composta por 18 nomes há a destacar as inclusões de Gonçalo Esteves, Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro, três jovens que não só já trabalham com Rúben Amorim no plantel principal como até já tiveram a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões.

O grupo de Filipe Pedro é constituído pelos seguintes jogadores: Diego Callai, Diogo Pinto, Diogo Travassos, Gonçalo Esteves, Chico Lamba, Gilberto Batista, Rafael Fernandes, Nazinho, Dário Essugo, João Daniel, Mateus Fernandes, Miguel Menino, Renato Veiga, Diogo Cabral, Kiko Félix, Lucas Dias, Rodrigo Ribeiro e Chermiti.

Os jovens seguiram ontem ao final da manhã para a capital romena, onde hoje realizarão o primeiro treino tendo em vista o desafio com a equipa ucraniana. Foi já em solo romeno que a comitiva soube que o jogo será arbitrado pelo belga Bram Van Driessche.

Callai feliz por jogar

À partida para a Roménia, Diego Callai foi o porta-voz dos leões, e revelou-se "feliz" por poder defrontar o Dínamo Kiev.

"Falou-se muito sobre a possibilidade do jogo não ser realizado e isso faria com que o Sporting passasse à fase seguinte, mas não seria justo. Eu fico muito feliz por o jogo se realizar. Nós vivemos para isto, o futebol está nas nossas veias", afirmou o guardião, de 17 anos, que não espera facilidades: "Eu acredito que nos vamos bater com um Dínamo Kiev bastante motivado. Eles vão tentar alcançar uma vitória para o povo ucraniano".