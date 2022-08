Regresso do Sporting ao trabalho com recuperação para os titulares e o FC Porto em vista

O Sporting voltou a trabalhar esta segunda-feira depois da vitória sobre o Rio Ave (3-0) a contar para a 2ª jornada da Liga Bwin, disputada no sábado, em Alvalade.Rúben Amorim geriu o esforço dos jogadores que começaram de início diante dos vilacondenses. "Os titulares da partida diante da formação de Vila do Conde realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente às ordens de Rúben Amorim", pode ler-se no site oficial dos leões.Os verde e brancos regressam amanhã aos treinos, em Alcochete, de forma a preparar o clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para sábado.