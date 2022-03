Regressos a conta-gotas dos compromissos internacionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Amorim contou ontem com os primeiros regressados das seleções - Inácio e Matheus Nunes integraram o treino, enquanto Gonçalo Esteves trabalhou na equipa B - e já hoje terá de volta Slimani, Sarabia e Essugo. Este trio estava ontem ‘em trânsito’: o ponta-de-lança alinhou no adeus da Argélia ao Mundial’2022 na receção aos Camarões, tendo saído com cãibras; o extremo enfrentou a Islândia ao serviço de Espanha, na Corunha; e o médio foi utilizado pelos sub-19, na derrota em Inglaterra. Os últimos a juntar-se ao grupo serão Coates e Ugarte, que chegam hoje a Lisboa, antes de serem integrados amanhã. Já ontem, Amorim chamou ao treino Diogo Pinto (guarda-redes) e Lucas Dias (médio), da equipa B.