O Reims está a seguir a evolução de Chermiti e já recolheu informação sobre o jovem avançado leonino tendo em vista a apresentação de uma oferta. Os dirigentes do clube do primeiro escalão do futebol francês veem no atacante o perfil certo para reforçar o setor ofensivo e ponderam avançar com uma proposta ao Sporting.O jogador, recorde-se, está integrado no estágio dos leões em Lagos e Rúben Amorim encontra-se a avaliá-lo tendo em vista a integração no plantel principal. Na Academia desde 2016, o jovem de 18 anos já tem contrato profissional e tem contrato até julho de 2025.