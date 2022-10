Relatório e contas do Sporting a votos: siga o que se passa na AG em direto

há 34 min 08:43

Portas abrem às 9H15

Os sócios do Sporting reúnem-se hoje em Assembleia Geral (AG), no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, com um único ponto no programa de trabalhos: apreciar e votar o Relatório e Contas do clube relativo ao exercício de 1 julho de 2021 a 30 de junho de 2022. A abertura de portas está marcada para as 9H15, sendo o encerramento às 18H30 (todos os sócios que registem entrada no local ou que se encontrem em espera para aceder ao Pavilhão João Rocha até às 18H30, poderão exercer o seu direito de voto)