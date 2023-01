Relvado do Estádio de Alvalade foi o melhor da 14.ª jornada da Liga Bwin

O relvado do Estádio de Alvalade foi aquele que recebeu melhor nota da Liga Portugal, de entre os nove recintos que acolheram os jogos da 14.ª jornada da Liga Bwin. O tapete verde do anfiteatro do Sporting obteve nota máxima (5), sendo seguido do Estádio Municipal de Braga (4,50), com o Estádio do Dragão a completar o pódio (4,38).Numa tabela onde também são incluídas as partidas da Allianz Cup, Alvalade lidera também na classificação geral, com um acumulado de 45,62, seguido pelo relvado do Dragão (44,25) e pelo do Cidade de Barcelos (42,50).Sporting - Estádio José Alvalade – Nota: 5,00Sp. Braga - Estádio Municipal de Braga – Nota: 4,50FC Porto - Estádio do Dragão – Nota: 4,38Chaves - Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira – Nota: 4,00Gil Vicente - Estádio Cidade de Barcelos – Nota: 3,88Vizela - Estádio Futebol Clube de Vizela - Nota: 3,75Portimonense - Portimão Estádio – Nota: 3,50Rio Ave FC - Estádio do Rio Ave Futebol Clube – Nota: 3,50Estádio José Alvalade - Jogos: 10 – Acumulado: 45,62 – Média: 4,56Estádio do Dragão - Jogos: 10 – Acumulado: 44,25 – Média: 4,42Estádio Cidade de Barcelos – Jogos: 9 – Acumulado: 42,50 – Média: 4,72Portimão Estádio - Jogos: 10 – Acumulado: 42,00 – Média: 4,20Municipal Engº Manuel Branco Teixeira – Jogos: 9 – Acumulado: 37,25 – Média: 4,14Estádio da Luz - Jogos: 8 – Acumulado: 37,12 - Média: 4,64Estádio Municipal de Braga – Jogos: 9 – Acumulado: 36,25 – Média: 4,03Estádio do Bessa Séc. XXI – Jogos: 9 – Acumulado: 35,88 – Média: 3,99Estádio do Rio Ave - Jogos: 9 – Acumulado: 34,25 – Média: 3,81Estádio do Jamor - Jogos: 9 – Acumulado: 33,62 – Média: 3,74Estádio Futebol Clube de Vizela - Jogos: 8 – Acumulado: 32,75 – Média: 4,09Estádio D. Afonso Henriques - Jogos: 8 – Acumulado: 31,38 - Média: 3,92Estádio de São Miguel – Jogos: 9 – Acumulado: 31,25 – Média: 3,47Estádio Municipal de Arouca – Jogos: 9 – Acumulado: 30,50 – Média: 3,39Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 8 – Acumulado: 29,62 – Média: 3,70Estádio António Coimbra da Mota – Jogos: 8 – Acumulado: 29,50 – Média: 3,69Estádio Capital do Móvel - Jogos: 8 – Acumulado: 27,88 – Média: 3,48Estádio do Marítimo - Jogos: 7 – Acumulado: 27,50 – Média: 3,93Estádio Dr. Magalhães Pessoa – Jogos: 1 – Acumulado: 2,88 – Média: 2,88