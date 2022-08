Relvado do Estádio José Alvalade foi o melhor da 2.ª jornada da Liga Bwin

O relvado do Estádio José Alvalade obteve a melhor nota (4,75) por parte da Liga Portugal esta jornada. Recorde-se que o organismo atribui notas a cada um dos tapetes verdes em cada ronda da Liga Bwin, numa escala de zero a cinco.Em segundo lugar surge o relvado do Estádio Futebol Clube de Vizela (4,50) e o pódio completa-se com o tapete verde do Estádio do Bessa (4,25).No que diz respeito à classificação geral, os relvados do Estádio Cidade de Barcelos e o do Dragão lideram (5,00), com o Estádio José Alvalade a fechar o pódio (4,75).Sporting– Estádio José Alvalade – Nota: 4,75Vizela – Estádio Futebol Clube de Vizela – Nota: 4,50Boavista – Estádio do Bessa Séc. XXI – Nota: 4,25V. Guimarães – Estádio D. Afonso Henriques – Nota: 4,00Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 4,00P. Ferreira – Estádio Capital do Móvel – Nota: 3,50Marítimo– Estádio do Marítimo M. – Nota: 3,50Casa Pia – Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa – Nota: 2,88Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 2,75Gil Vicente – Estádio Cidade de Barcelos – Nota: 5,00FC Porto – Estádio do Dragão – Nota: 5,00Sporting – Estádio José Alvalade – Nota: 4,75Vizela – Estádio Futebol Clube de Vizela – Nota: 4,50Portimonense – Portimão Estádio – Nota: 4,50Boavista – Estádio do Bessa Séc. XXI – Nota: 4,25Benfica – Estádio da Luz – Nota: 4,25V. Guimarães – Estádio D. Afonso Henriques – Nota: 4,00Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 4,00Rio Ave – Estádio do Rio Ave – Nota: 4,00Estoril – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,88Sp. Braga – Estádio Municipal de Braga – Nota: 3,88P. Ferreira – Estádio Capital do Móvel – Nota: 3,50Marítimo – Estádio do Marítimo – Nota: 3,50Chaves – Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira – Nota: 3,50Santa Clara – Estádio São Miguel – Nota: 3,50Casa Pia – Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa – Nota: 2,88Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 2,75