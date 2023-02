Remuneração da direção pode ser afetada em caso de falhanço da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A posição em que o Sporting termina na Liga tem importância financeira transversal na SAD, tanto que afeta a remuneração variável dos órgãos sociais. No modelo de avaliação de desempenho aprovado pela Comissão de Acionistas, que fixou que a remuneração variável é equivalente a 75% da remuneração fixa da administração, a chegada aos grupos da Champions tem um ponderador positivo de 50%, apenas superado pela chegada a uma final europeia (70%) ou a conquista do título, da Liga Europa ou da Champions (100%); já se o clube ficar abaixo do 3.º lugar existirá um atenuador por incumprimento de -100%.A atribuição da remuneração variável será determinada consoante aclassificação global resultante da verificação dos objetivos.