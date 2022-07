Renan já rescindiu com o Sporting

Renan Ribeiro já rescindiu com o Sporting, apurou. O destino do guarda-redes deverá ser o Al Ahli, da Arábia Saudita, com quem já negoceia os termos do contrato, que deverá ser válido por uma época, mais outra de opção caso o clube suba de divisão. Apesar de algumas questões burocráticas ainda por ultrapassar, o jogador deverá em breve assinar pelo novo emblema.O guardião brasileiro há muito que não entrava nas contas em Alvalade - não joga desde 12 de dezembro de 2019 - mas nunca foi possível encontrar colocação. Desta forma, Renan segue para uma nova etapa na carreira e a SAD leonina consegue uma poupança significativa em salários: o jogador tinha mais um ano de contrato e auferia cerca de 1,3 milhões de euros brutos por temporada.