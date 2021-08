Renan na lista do Internacional

O Internacional de Porto Alegre e o Paços de Ferreira manifestaram o interesse em contratar Renan Ribeiro, e o guarda-redes está inclinado a aceitar a oferta do clube gaúcho, uma oferta que lhe possibilitará regressar ao seu país. A chave do processo poderá ser o guardião do Internacional, Marcelo Lomba, que também está na lista dos castores.





Caso o clube pacense decida avançar para a sua contratação, é certo que o jogador do Sporting vai rumar ao Brasil, onde o mercado de transferências vai fechar já na próxima segunda-feira.