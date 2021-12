Renan Ribeiro na lista do Palmeiras

Recém-consagrado bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, liderado pelo português Abel Ferreira, vai tentar a contratação de Renan, guarda-redes do Sporting que não compete há época e meia e trabalha isoladamente na Academia, em Alcochete. A informação foi avançada pelo portal Bola Vip Brasil e confirmada pelo nosso jornal, que sabe que já existem conversas entre partes para tentar um acordo. Renan, de 31 anos, teve várias oportunidades para sair do Sporting, a maioria do campeonato português, mas fechou sempre a porta a possíveis colocações. É um ativo caro para os cofres leoninos, pois ganha 600 mil euros líquidos/ano (tem contrato até 2023). O Verdão vê-o como opção ideal para lutar com o titular Weverton.