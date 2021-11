Renato Veiga: «A derrota com o Besiktas foi um pequeno percalço»

Renato Veiga tem sido sempre titular na Youth League, e acredita que amanhã o Sporting conseguirá a vitória diante do B. Dortmund após o desaire frente ao Besiktas (1-2) na última jornada. "A derrota com o Besiktas foi um pequeno percalço", garantiu o defesa na antevisão do jogo com o conjunto germânico que considerou um adversário complicado: "Como qualquer jogo nesta competição será difícil, como já foi lá, dada a capacidade física e intensidade da equipa do B. Dortmund. Nós estamos muito bem preparados para o jogo e focados em nós, acima de tudo. Certamente vamos conseguir os três pontos. Nesta prova defrontamos jogadores de diferentes países que têm experiências diferentes, e só por isso é sempre bom jogarmos contra eles".Apesar do Sporting ocupar à entrada para a 5ª jornada a terceira posição no grupo C, Renato Veiga está otimista em relação à qualificação. "Está tudo em aberto, mas em cada jogo em que carregamos este símbolo ao peito sabemos que todos são decisivos. Temos sempre uma responsabilidade acrescida, independentemente do nosso adversário. Temos de ganhar este jogo e é o que vamos fazer", prometeu o jovem que se mostrou satisfeito por disputar esta competição: "É sempre uma prova que tem um nível de visibilidade muito acrescido e, tal como a Liga Revelação ou a Liga 3, serve para evoluírmos. O nosso objetivo neste clube é chegarmos à equipa principal".