Renato Veiga faz grande assistência pelo Sporting B: «Eu respondo com trabalho»

O Sporting B entrou este sábado com o pé direito na fase de permanência/descida da Liga 3. Os leões visitaram o terreno do Oriental Dragon , e perante uma desvantagem de dois golos aos 48 minutos, conseguiram virar o resultado já ao cair do pano. Rodrigo Ribeiro de cabeça, na sequência de um canto aos 61', e assistido por Chermiti aos 69' empatou a partida.Mas o momento do jogo chegou aos 90+3': o Sporting procurava a vantagem, quando Renato Veiga viu a desmarcação de Chermiti e, com um passe longo de belo efeito, colocou o avançado cara a cara com o guardião do Oriental. O jovem de 17 anos não desperdiçou.No final do encontro, Renato Veiga recorreu às redes sociais para 'explicar' a assistência: "Eu respondo com trabalho. Ser consistente é a chave", escreveu o médio dos leões, que recentemente foi convocado por Rúben Amorim para o duelo da Liga dos Campeões com o Manchester City.