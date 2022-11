Renato Veiga junta-se a Travassos no treino do Sporting

O Sporting continua a preparar o jogo com o Famalicão, agendado para domingo, e na sessão de trabalho realizada esta quarta-feira, em Alcochete, Rúben Amorim chamou dois jovens: Diogo Travassos e Renato Veiga. O lateral, recorde-se, já havia participado no treino de ontem, e pode ser uma solução para a próxima convocatória caso Nuno Santos não recupere da lesão contraída no jogo com o Eintracht. Fora das contas de Rúben Amorim estão Neto e Daniel Bragança.Os leões voltam ao trabalho amanhã às 10h30, num treino que será realizado à porta fechada.