Renato Veiga: «Resultado é bom, mas não vale de nada se não ganharmos ao Benfica»

Titular e totalista no meio-campo do Sporting, Renato Veiga meteu um travão na euforia que saiu de um jogo especial, garantindo que o triunfo por 2-1 dos sub-19 dos leões na Youth League de nada vale... se não vencerem o dérbi marcado para os quartos-de-final da competição."Foi uma partida muito bem disputada: na primeira parte fomos totalmente superiores, na segunda o Dínamo entrou muito forte e podíamos ter simplificado mais os nossos processos - ainda assim, juntámos a equipa", explicou à Sporting TV, onde acrescentou: "O resultado é muito bom, mas não vale de nada se não ganharmos o próximo jogo, que é a eliminar, para, depois, seguirmos para as meias-finais, para estar mais perto do nosso objetivo."Fechou o discurso com uma palavra especial para os ucranianos. "Foi muito mais que um jogo: a estrutura do Sporting pediu-nos para respeitarmos ao máximo o Dínamo e respeitar ao máximo o Dínamo era darmos o nosso máximo. É uma situação que não se deseja a ninguém: quero desejar-lhes a maior e que tudo se possa resolver - queremos a paz", rematou.