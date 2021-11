Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renovação de Adán em marcha: guarda-redes do Sporting muito perto de ver o sinal verde SAD e representantes do guardião estão próximos do acordo final. Restam limar os últimos detalhes





• Foto: José Gageiro / Movephoto