A renovação de contrato de Rúben Amorim com o Sporting, assinada em março, teve um custo de 650 mil euros, segundo o relatório e contas da SAD relativo ao primeiro trimestre 2021/22.Recorde-se que o técnico prolongou o vínculo com os leões até 2024, isto depois de em 2020 o Sporting desembolsar 10 milhões de euros para ir buscar Rúben Amorim a Braga, como substituto de Silas, depois de apenas 13 jogos no banco dos minhotos.