Respeito de Gonçalo Inácio ao capitão Coates: «Quando arrisco dá-me na cabeça!»

Gonçalo Inácio fechou a sua participação no 'ADN de Leão', podcast cuja edição mais recente foi para o ar esta quinta-feira, com elogios ao capitão do Sporting, Coates, o homem que lidera tudo a partir de trás, mas que também tem de dar uma 'dura'... quando é preciso."Ajuda-me bastante, é fixe, mas dá-me muitas vezes na cabeça", atirou o internacional Sub-21 português, concretizando: "Sinto responsabilidade de dividir a defesa com ele sim. Quando tento sair a jogar, dá-me na cabeça, quando arrisco mais um bocado... Ainda agora com o Tondela deu, por exemplo."