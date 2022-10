Respirar de alívio com o coração a mil: Amorim viveu emoções fortes frente ao Tottenham

O jogo de ontem era igualmente importante para Tottenham e Sporting, mas ninguém o viveu de forma mais intensa do que Rúben Amorim. Se após o golo de Edwards 'limitou-se' a aplaudir, com o ascendente do Tottenham na 2.ª parte não conseguiu esconder o nervosismo. Aos 90’ nem viu um cabeceamento ao lado de Dier – ficou a olhar o chão – mas minutos depois ficou incrédulo, quase petrificado, no que seria o 2-1, de Kane. O VAR salvou-o, mas admite que não ganhou para o susto.

"Não vi a repetição da jogada [do golo anulado], mas pensei que tínhamos perdido o jogo e que teria de perguntar qual o resultado da outra partida [do grupo] para gerir as minhas emoções. Foi um momento muito bom, mas muito difícil. Eu estou muito feliz e, claro, o Conte está infeliz", sublinhou, certo de que o Sporting teve direito ao resultado: "Penso que merecemos o ponto, contra uma equipa poderosa. Na 2.ª parte eles foram claramente superiores. Muitos dos meus jogadores estavam muito cansados. Sofrer como equipa também nos ajuda a crescer. Seria muito injusto se não saíssemos com um ponto", frisou.

Tudo ou nada motivador

A última jornada promete emoções e nervos de aço ainda mais fortes, mas Amorim está preparado e, até, "entusiasmado". "É importante para nós poder lutar no último jogo. O grupo deu algumas voltas, custa porque demos dois jogos de borla ao Marselha...", vincou. Por outro lado, Edwards tem talento mas precisa de "manter o nível na 1.ª e 2.ª parte"; e Nazinho não tem de lamentar as chances falhadas: "Faz parte do processo".