Ricardo Esgaio deve voltar na Taça de Portugal

Rúben Amorim deverá poder contar ainda esta semana com mais um regresso às opções após teste positivo à Covid-19. Depois de Paulinho voltar direto ao onze em Barcelos, Esgaio é também candidato a reentrar nas escolhas do técnico para a eliminatória da Taça de Portugal com o Casa Pia, na quarta-feira, em Pina Manique. O lateral realizou o teste antigénio a 12 de dezembro e completa os 10 dias de isolamento precisamente na data do jogo.