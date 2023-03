Ricardo Esgaio feliz com o seu momento de forma: «Com os jogos sinto-me cada vez mais confiante»

Ricardo Esgaio sente que atravessa um bom momento de forma, uma fase já destacada por Rúben Amorim após o jogo com o Boavista quando garantiu que o extremo se melhora de rendimento quando é utilizado regularmente.Esta opinião do técnico é agora corroborada pelo próprio jogador que garante estar "mais confiante" para a fase final da época. "Tem sido bastante bom, tenho feito bastantes minutos e com os jogos sinto-me cada vez mais confiante, acho que é notório. Precisava um pouco disso, sempre a trabalhar diariamente para ajudar o Sporting", afirmou o ala, à Sporting TV, onde destacou o seu sentido coletivo: "Sinto-me bem dentro do jogo. Não é isso que me move, mas sim ajudar os meus colegas e dar o meu máximo. Tem sido notório que estamos a jogar como uma verdadeira equipa, a atacar e defender, a entrega está lá. Quando o meu colega falhar, estamos lá para apoiar."Com o Sporting a tentar garantir um lugar que dê acesso à Champions na Liga Bwin e a discutir um lugar nas meias-finais da Liga Europa com a Juventus, o camisola 47 pediu aos adeptos que mantenham o nível de apoio. "Os sportinguistas têm dado bastante apoio e é isso que esperamos deles. Vamos dar o nosso melhor para ganhar os jogos que faltam até ao fim. Eles que nos apoiem!", acrescentou o jogador que ainda se mostrou disponível para ajudar os jovens da Academia: "Têm vindo bastantes para a equipa A, com muita qualidade e eu tento ajudá-los da melhor maneira falando sobre jogo e o treino. O meu objetivo é ajudá-los a melhorarem em todos os aspetos".