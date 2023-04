Esgaio garante que a equipa está confiante para o jogo com a Juventus: «Podemos ganhar a qualquer equipa»

Ricardo Esgaio garante que o Sporting está preparado para defrontar a Juventus, e revela que os leões só estão preocupados com o que podem fazer, e não com o potencial do adversário. "Podemos ganhar a qualquer equipa mas também podemos perder, ganhámos ao Arsenal que já é passado, e agora segue-se a Juventus. Preparámos o jogo da melhor maneira possível, não tivemos muito tempo mas a equipa está confiante sabendo das qualidades da Juventus mas nós também temos as nossas para conseguirmos fazer o melhor jogo possível e tentar ganhar", afirmou o jogar, onde optou por não destacar nenhum elemento da equipa italiana: "Não vamos individualizar pois o conjunto de jogadores é muito forte. Em termos de equipa são muito fortes, conseguiram recuperar jogadores importantes, mas vamos focar-nos na nossa qualidade que já foi posta à prova".Garantindo que os jogadores do Sporting "não têm receio" do adversário, Ricardo Esgaio também optou por não revelar o sonho de chegar a uma final europeia. "eles têm uma excelente equipa mas estamos focados. Não vamos pensar mais à frente, só no jogo de amanhã", acrescentou o defesa que também assegurou que o novo adversário é muito "diferente" do líder da Premier League: "O Arsenal tinha outras características. A Juventus tem mais experiência a nível europeu. Analisámos bem os jogos deles e sabemos o que podemos explorar e vamos dar o nosso melhor para conseguir ganhar".O defesa garantiu que os leões preparam "todas as possibilidades", inclusivamente o regresso de Vlahovic, e desvalorizou a ausência de Paulinho. "Sabemos da qualidade do Paulinho mas também da qualidade do Chermiti ou de outro que possa jogar no ataque. A equipa tem as ideias bem definidas, e nos último jogo sofremos três golos mas também marcámos quatro. Podemos olhar para esse e ver as falhas defensivas...depende como queremos levar as coisas pois marcámos quatro e conseguimos os três pontos. Em relação aos erros defensivos está ultrapassado, fizemos a nossa análise, vimos onde falhámos e vamos tentar melhorar. Só trabalhando sempre no máximo é possível dar a volta por cima", acrescentou o lateral que ainda reconheceu que é positivo para os leões defrontarem uma equipa que joga com três centrais: "Treinamos entre nós e temos um conhecimento grande do sistema. Isso pode dar-nos mais bagagem para encarar este jogo".O jogador ainda comentou os elogios que recebeu de Rúben Amorim após a saída de Porro. "É sempre bom ouvir isso do míster, toda a gente sabia da qualidade do Porro, é verdade que agora tive alguns jogos seguidos que me deram confiança, e isso é o mais importante", garantiu.