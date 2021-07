Ricardo Esgaio oficializado no Sporting: os detalhes do negócio

Ricardo Esgaio foi oficializado no Sporting. O lateral, proveniente do Sp. Braga, custou aos cofres leoninos 5,5 milhões de euros por 80 por cento do passe (20% já estavam na posse da SAD) e assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2026.





O defesa fica ainda com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Esgaio era um pedido de Rúben Amorim e torna-se assim no primeiro reforço dos leões para a nova temporada.No comunicado em que confirma o negócio, o clube minhoto acrescenta que "o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor acima referido e é da responsabilidade do Sporting"."O SC Braga informa que chegou a acordo com o Sporting para a cedência a título definitivo do jogador Ricardo Esgaio, pelo valor de 5,5 milhões de euros, referentes a 80% dos direitos económicos.Refira-se, ainda, que o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor acima referido e é da responsabilidade do Sporting.Ricardo Esgaio somou 179 jogos e 8 golos com a camisola do clube arsenalista. O lateral-direito, de 28 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após quatro temporadas.O SC Braga agradece a Ricardo Esgaio por todo o profissionalismo e empenho ao serviço do Clube.""A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a contratação do jogador Ricardo Esgaio pelo valor de 5,5 milhões de euros.O jogador assinou um contrato válido por cinco anos com cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD deseja a Ricardo Esgaio as maiores felicidades pessoais e profissionais."