Ricardo Esgaio: «Queremos dar uma resposta diferente ao que aconteceu em Alvalade»

Ricardo Esgaio sabe que a eliminatória com o Manchester City "está praticamente fechada", mas garante que a responsabilidade do Sporting não baixa apesar da goleada sofrida na 1ª mão. "Vamos desfrutar ao máximo e é um jogo que queremos ganhar. A equipa sabe o que vai ter de fazer pois temos as nossas ideias e as nossas bases. Nós disputamos todos os jogos para ganhar, e queremos dar uma resposta diferente do que aconteceu em Alvalade. Nós pretendemos entrar da melhor maneira possível", afirmou o jogador que deixou em aberto a possibilidade de jogar no meio-campo: "Estou disponível jogar onde o mister quiser para ajudar a equipa. O pensamento é positivo, e viemos cá para alcançar o melhor resultado possível".O defesa também abordou a concorrência diária que enfrenta com Porro e Gonçalo Esteves, e garante que encontrou um ambiente salutar neste regresso a Alvalade. "Há concorrência pois somos bastante competitivos, mas depois estamos sempre na palhaçada e isso transmite-se. Todos sentimos que podemos jogar, a competição interna é positiva, todos temos de trabalhar, e depois cabe ao mister decidir. Em tenho feito bastantes jogos, e quero continuar a somar minutos pois isso é o mais importante", acrescentou o ala que ainda falou na aposta nos jovens: "Já é um pouco normal esta aposta nos jovens...já era assim antes e está a voltar a ser. Há muitos miúdos a treinarem connosco durante a semana, e estando perto de nós têm mais hipóteses de evoluir".