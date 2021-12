Ricardo Esgaio testou positivo à Covid-19

Ricardo Esgaio testou esta segunda-feira positivo à Covid-19. O lateral português é baixa na equipa de Rúben Amorim para o duelo com o FC Penafiel, a contar para a Allianz Cup e para o duelo com o Gil Vicente, para a 15.ª jornada da Liga Bwin. Poderá ainda arriscar a presença no duelo com o Casa Pia, no próximo dia 22, para a Taça de Portugal.O defesa, de 28 anos, apurou, está assintomático, tendo sido o único a testar positivo ao novo coronavírus na bateria de testes PCR realizada na manhã desta segunda-feira ao grupo dos leões na véspera do duelo com o FC Penafiel.Sporting continua a monitorizar a situação de todo o plantel, uma vez que têm surgido casos no clube e arrisca-se ainda a possibilidade de haver incubação de alguns elementos, situação que vem sendo habitual neste tipo de casos.De recordar que este é o terceiro caso positivo no plantel leonino nas últimas semanas, depois de Coates (que entretanto já regressou à competição) e Paulinho (continua em isolamento) terem sido isolados do grupo após infeção.