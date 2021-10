Ricardo Oliveira admite candidatura à presidência do Sporting

Horas após Record ter dado conta de que Miguel Alburquerque está a equacionar avançar como candidato às eleições do Sporting, a marcar entre 1 de março e 30 de abril de 2022, Ricardo Oliveira, um dos nomes associados a outras duas listas que estarão em formação - leia tudo aqui - falou à Rádio Renascença sobre esse mesmo facto. Não antecipando cenários, o gestor garantiu estar "sempre disponível" para ajudar o clube.





"É um bocado cedo para estarmos a falar sobre isso, porque existe uma Direção eleita. Eu estou e sempre estarei disponível para ajudar o Sporting. Não faço críticas para prejudicar ninguém no Sporting, mas sim para fazer um Sporting melhor. Julgo que eu e todos os sportinguistas. Quanto ao futuro, haverá eleições em março ou abril e toda a gente sabe que não estou contente com esta equipa de gestão do Sporting", explicou o também acionista da SAD em declarações à Bola Branca, da Rádio Renascença.E prosseguiu com essa tal má gestão que aponta à atual administração: "As contas do Sporting são más. Vejam o Barcelona, que ganhou uma série de campeonatos nos últimos anos. Vejam a situação em que está neste momento. É para aí que queremos levar o Sporting? Não. Eu não gostava de ver o Sporting assim. As contas são más. São muito más. São perigosas. O Sporting vai num rumo perigoso."Ricardo Oliveira também aborda o tema 'Paulinho', que tanta polémica levantou e que levou, inclusive, o Sporting a lamentar em comunicado a contra-informação sobre o real preço da contratação do avançado (16 milhões de euros por 70% do passe, junto do Sp. Braga)."O Paulinho não custou 16 milhões de euros. Efetivamente, há uma saída de caixa do Sporting de 16 milhões de euros, mas depois temos de ver que com essa transação há uma série de operações que estão relacionadas. Se quiserem dizer qual é o valor absoluto do Paulinho, numa avaliação em que saem das contas do Sporting, dos ativos do Sporting, sejam eles em demonstrações, em 'cash flows', o que quiserem, saem do Sporting 22,9 milhões de euros", analisou, ele que em 2018 fez parte da lista de Dias Ferreira.