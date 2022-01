Ricardo Oliveira apresenta candidatura à presidência do Sporting na próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Oliveira, sócio e acionista da SAD do Sporting, vai apresentar candidatura à presidência do clube leonino na próxima terça-feira, apurou Record. A apresentação da candidatura será feita no Hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade, e terá início às 17 horas.





Ricardo da Silva Oliveira fez parte da lista de Dias Ferreira nas eleições de 2018 e foi co-organizador, com Agostinho Abade, das conferências Sporting Com Rumo, realizadas no Tagus Park, em junho de 2020. É presidente da Federação Portuguesa de Padel desde 2012 e, além de praticante, já chegou a ser comentador de golfe.

O ato eleitoral está marcado para dia 5 de março.