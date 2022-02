Ricardo Oliveira já entregou candidatura: «Recolhemos em seis dias as assinaturas»

Ricardo Oliveira formalizou, esta quinta-feira, a sua candidatura à presidência do Sporting, ao entregar, através do seu mandatário, Carlos Anjos, a respectiva documentação ao presidente da mesa da assembleia geral, Rogério Alves."Foi mais fácil do que esperava. Recolhemos em seis dias as assinaturas. Recolhemos bem a mais para precaver qualquer eventualidade. É bom termos vários candidatos. Todos têm muita classe e categoria", sublinhou Carlos Anjos.A terminar, o mandatário da lista de Ricardo Oliveira, que irá a votos no próximo dia 5 de março com Frederico Varandas e Nuno Sousa, salientou os motivos da apresentação do projeto. "No futebol e nas modalidades não é para mexer, mas na gestão temos ideias novas. Vamos apresentar ideias para que os adeptos saibam que podem contar connosco. O futebol vive um problema financeiro", rematou.Já depois de Carlos Anjos ter homeageado Eduardo Hilário, sócio número 1 do Sporting que faleceu esta quinta-feira, Ricardo Oliveira anunciou, através de comunicado, que irá "suspender todas as ações de campanha previstas para amanhã, sexta-feira" devido ao desaparecimento do associado dos leões."Foi com pesar que hoje soube do desaparecimento de uma figura do Sporting, que nos deixa o exemplo de toda uma vida de Sportinguismo. Eduardo Hilário partiu aos 97 anos, 96 dos quais vividos como sócio do Sporting Clube de Portugal. À família e a todos os sportinguistas deixo as minhas sentidas condolências. Em sinal de luto e respeito, estão suspensas todas as acções de campanha previstas para amanhã, sexta-feira", vincou o candidato.