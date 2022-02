Ricardo Oliveira: «Pode ser a última vez que o vosso voto tem influência no futuro do futebol do Sporting»

Ricardo Oliveira deixou claro que, se for eleito presidente do Sporting, ouvirá todos os sócios e que pretende a paz no clube."O Sporting e os sportinguistas têm de ser capazes de enterrar o machado de guerra. Esta visão não contempla ninguém em particular, apenas reforça a ideia que, desde que respeitem os valores do clube, todos terão lugar no Sporting. O que gostava que todos entendessem é que, enquanto for presidente do Sporting, a minha opinião e vontade não serão soberanas; serão sempre os sócios a decidir o que é e para onde vai o Sporting. Comigo estarão sempre abertas todas as portas que conduzam à união da família sportinguista e definitivamente encerrados os caminhos que permitam quezílias e o clima de guerrilha que condiciona o sucesso do clube, disse o candidato da lista B na sua declaração final, durante o debate entre os três candidatos à presidência Oliveira deixou ainda um aviso sobre uma possível perda da maioria do clube na SAD do Sporting: "Defendo a maioria da SAD, relembro que o próximo mandato é o mais importante e acaba em 2026, altura em que as VMOC convertem. Quero unir os sportinguistas, mesmo os que não concordam comigo. Não haverá pedidos de assembleias gerais metidos na gaveta. O Sporting é um clube de formação, quero construir a Cidade do Desporto. A minha estratégia é aumentar as receitas e investir com critério para discutir a hegemonia nacional e ser competitivo internacionalmente. Àqueles que têm medo de abanar o barco, digo-vos que o que prejudica o sucesso desportivo é a instabilidade financeira. Esta pode ser a última vez em que o vosso voto tem influência no futuro do futebol do Sporting. Se querem garantia de uma solução imediata e acessível, que garanta o controlo da SAD, votem na lista B, porque eu tenho a solução."