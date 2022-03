O candidato à presidência do Sporting Ricardo Oliveira pretende construir uma Cidade do Desporto, que albergue o futebol e todas as modalidades, e vender a Academia de Alcochete para obter o investimento necessário para concretizar o projeto.

Em entrevista à agência Lusa, o líder da Lista B aos órgãos sociais do clube 'leonino' detalhou os contornos deste projeto, com duração prevista de seis anos e que poderá contar com um investimento entre 100 e 150 milhões de euros (ME), e revelou a sua intenção de utilizar os terrenos de Alcochete numa espécie de 'moeda de troca'.

"Imaginem que o aeroporto vai para a zona de Alcochete. Aqueles terrenos são um ativo que pode ser utilizado como moeda de troca e aplicado neste projeto", exemplificou o gestor, de 51 anos, que conta com a participação no negócio do município que irá receber o projeto.

Para Ricardo Oliveira, Alcochete "é longe, não tem acessos muito bons e, sobretudo, não tem transportes", colocando como hipóteses para acolher a Cidade do Desporto os municípios de Oeiras ou de Odivelas, por serem os únicos, no seu entender, que dispõem ainda de espaço para um tipo de projeto desta envergadura.

"Não digo que vamos destruir Alcochete, depende do negócio. Aquele espaço tem de se transformar numa fonte de receita para o Sporting. Tenho umas pessoas nos Estados Unidos, que acho que são os melhores do mundo nestas coisas e que estão a conjugar o projeto, os custos e o 'know-how' de futebol e modalidades para garantirem que nada é esquecido pelos arquitetos e engenheiros", explicou.

O presidente do rival Benfica, Rui Costa, apresentou, em entrevista à BTV, no dia 12 de janeiro, um projeto semelhante, denominado Cidade Benfica, também para ser erigido nos arredores de Lisboa, de forma a conjugar no mesmo espaço futebol e modalidades.

Ricardo Oliveira, contudo, sublinhou que esta ideia já foi cimentada há vários meses, notando que qualquer rival gostaria de ter um projeto destes: "Se o Sporting tiver isto, mais uma vez inova. Vamos ser a referência do desporto em Portugal e arredores. Quem é que não queria ter isto? Claro que o rival vai querer. Agora, vamos lá ver se o rival vai conseguir fazer. Nós achamos que conseguimos".

As eleições dos órgãos sociais do Sporting para o quadriénio 2022-2026 decorrem no sábado, das 09:00 às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, com três candidaturas a sufrágio: Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C).