Ricardo Oliveira propõe-se a segurar Rúben Amorim: «Consigo que ele fique mais uns anos no Sporting»

Ricardo Oliveira quer segurar Rúben Amorim a todo o custo, caso seja eleito presidente do Sporting nas eleições a 5 de março, e acredita que o conseguirá fazer, a despeito de reconhecer que o técnico é um nome "apetecível" no mercado."Gostava que ele ficasse no clube 10 anos. Mas também sei que é uma pessoa ambiciosa e talvez um dia partirá. Se eu for vencedor das eleições, farei tudo o que puder para manter o atual treinador. E acho que consigo que ele fique mais alguns anos no Sporting, porque sei o que ele precisa. Ele já disse que o Sporting tem dificuldades que não são no futebol em si...", sublinhou, em entrevista ao 'Sporting 160', pedindo aos sócios para "não terem medo da mudança". "Tudo o que foi bem feito até agora, vamos manter. Mas vamos fazer ainda melhor e levar o Sporting a caminhos mais altos", prometeu.Um desses 'retoques', garante, será feito no futebol do clube, desde a formação até aos escalões profissionais. "Temos um plano. Vimos modelos de alta performance de atletas, os melhores do mundo, que estão nos Estados Unidos. Acreditamos num modelo em que há uma hierarquia, como havia no Barcelona, onde os jogadores de formação jogavam naquele modelo de jogo desde os 7 anos. E quando chegavam à equipa principal já jogavam daquela forma há 15 anos. Tem de haver uma consonância grande entre o modelo que o treinador quer, que tem de ser o cérebro, e as outras equipas do clube", apontou, focando-se no trabalho da equipa principal, nomeadamente na aquisição de reforços: "Não pode ser como hoje em dia, em que o Rúben Amorim quer um jogador de determinadas caraterísticas e telefona a um amigo que lhe consegue identificar esse jogador para trazer para o Sporting. Tem de haver a parte do scouting, um diretor técnico e quando o treinador quer um jogador novo socorre-se dessas pessoas. Quem é o amigo? Antero Henrique tem ajudado o Sporting nesse campo. Vou ter um diretor de futebol, um homem forte para o futebol, que estará em sintonia comigo. Está pensado. Hugo Viana? Disse que tinha uma pessoa pensada, não que ia mudá-la…".Por outro lado, o gestor admite que "a comunicação do Sporting para os sócios e adeptos melhorou" durante o mandato de Frederico Varandas, mas salienta que há mais por fazer, abordando sem tabus a possibilidade de readmitir sócios expulsos, como os ex-presidentes Bruno de Carvalho e Godinho Lopes. "Os sportinguistas têm de ser capazes de enterrar o machado de guerra. Desde que respeitem os valores e princípios do clube, todos têm lugar no Sporting", sublinhou, reforçando: "Não me revejo num Sporting elitista. O Sporting é do Mundo, é de todos".