Ricardo Oliveira revelou nome do fundo de investimento que será seu parceiro

Ricardo Oliveira, candidato pela lista B à presidência do Sporting, revelou esta quarta-feira ao início da noite o fundo de investimento que está disposto a ser seu parceiro caso ganhe a corrida de sábado, contra Frederico Varandas e Nuno Sousa.

Após várias críticas, como as do candidato da lista C, sobre um alegado conflito de interesses – o fundo Youngtimers, do qual é CEO, foi nomeado como o possível parceiro de Oliveira –, o gestor emitiu um comunicado à imprensa no qual explica que é a holding Digital Investment Platform SarL, um dos principais investidores precisamente da Youngtimers, a sua carta financeira na manga.

Leia o comunicado na íntegra:

"Caros Sportinguistas

Percebi, durante o dia de hoje, até que ponto esta candidatura se tornou incómoda, mesmo quando apenas procura as melhores soluções para o futuro do Sporting.

O facto de ter acreditado, porventura ingenuamente, que as pessoas seriam capazes de distinguir entre o fundo que represento e os seus accionistas abriu a porta a acusações infames que visaram apenas colocar em causa a minha credibilidade, com consequências evidentes, não apenas para esta candidatura e todos os seus membros, como para a minha vida profissional.

Acreditei, porventura ingenuamente, que seria fácil entender que a minha relação de confiança com investidores internacionais ligados ao meio desportivo atestaria a credibilidade das minhas propostas, mas essa boa-fé era, claramente, infundada.

No espaço de poucas horas passei de fantasista, sem acesso a investidores, a candidato de um fundo com conflito de interesses, e, finalmente, a mentiroso.

Vejo-me, assim, obrigado a revelar a identidade de um dos investidores que manifestaram interesse no meu projecto para o Sporting Clube de Portugal e que aqui declara a sua disponibilidade para investir no futuro de um Clube liderado pela minha pessoa.

Agradeço todo o apoio que recebi ao longo do dia e lamento tudo aquilo que os elementos desta lista foram obrigados a ouvir durante estas horas em que, injustamente, viram a sua e a nossa credibilidade posta em causa.

Não tenham medo da mudança, temam, isso sim, quem tanto faz para calar os que têm a coragem de apresentar soluções para os problemas do Sporting Clube de Portugal.

Saudações Leoninas

Ricardo Oliveira

Nota: A Digital Investment Platform SarL é uma holding sedeada no Luxemburgo e um dos principais accionistas do Fundo Youngtimers, AG"