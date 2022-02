Ricardo Oliveira solidário com Frederico Varandas

Frederico Varandas e Ricardo Oliveira serão rivais no próximo ato eleitoral no dia 5 de março, mas o candidato fez questão de mostrar a sua solidariedade com o presidente em funções após os acontecimentos registados no Estádio do Dragão, onde o líder leonino terá sido alvo de insultos e tentativas de agressão."Em virtude do sucedido ontem no Estádio do Dragão, quero expressar a minha solidariedade inequívoca com o Presidente do Sporting Clube de Portugal, que foi vítima de mais um conjunto de atitudes inaceitáveis que não têm, nem podem ter, lugar no desporto.Estive presente no Estádio e constatei in loco como, fruto de um inconcebível clima de intimidação e ameaça, sob um manto de total impunidade, o futebol português voltou a escrever uma página negra da sua história, com claro prejuízo para o Sporting Clube de Portugal.O Sporting bateu-se com garra, ambição, qualidade e inteligência, merecendo o aplauso e orgulho de todos os Sportinguistas, mas foi a única equipa em campo a honrar aquele que deve ser o espetáculo maior do desporto em Portugal. Estivessem as outras duas equipas ao mesmo nível e com o mesmo respeito pelo jogo e a vitória do Sporting seria o único resultado possível.Acreditamos no futuro do Sporting Clube de Portugal e do desporto português, mas estamos conscientes de que esta indústria só pode sobreviver e prosperar com uma credibilidade incompatível com os acontecimentos de ontem.Estamos e estaremos na linha da frente para encontrar e propor soluções para pôr fim a esta era de intimidação, violência e corrupção. Basta!Agora e sempre, Viva o Sporting Clube de Portugal", partilhou Ricardo Oliveira em comunicado.