Ricardo Oliveira: «Tenho um plano para trazer 150 a 200 milhões»

Ricardo Oliveira deixou um alerta relativamente à situação financeira do Sporting, apontando vários aspetos, nomeadamente "quase três anos de receitas antecipadas"."Temos quase três anos de receitas antecipadas; o Sporting compra jogadores a um preço acima do que os sites da especialidade dizem e vende abaixo; os juros altos das operações financeiras são razão de preocupação. Não conheço soluções concretas para os problemas do clube, nomeadamente as VMOC. Os primeiros dois anos de mandato desta direção foram um desastre. O contrato [de direitos televisivos] acaba em 2028. Quer dizer que em 2026/2027 e 2027/2028 já não teremos essas receitas. A última vez que o Sporting iria receber seria a 1 de julho de 2025 e as VMOC convertem em dezembro de 2026. O Sporting tem de fazer face a 40 milhões de recompra das VMOC e a 50 milhões de receitas que não vai receber: é um problema de 90 milhões. Temos de comprar as VMOC obrigatoriamente", afirmou o candidato da Lista B no debate Ricardo Oliveira disse ainda que vai "apresentar" investidores: "Os negócios têm a ver com credibilidade. Tenho um plano para trazer 150 a 200 milhões, porque as pessoas confiam em mim. Se lhe emprestam dinheiro caro [a Frederico Varandas] é porque, talvez, em si não confiam. Da mesma forma que não vou discutir medicina consigo [outra vez Varandas], como joelhos, discutir finanças comigo é um tiro ao lado."