Ricardo Oliveira: «Varandas passou por situações no clássico que ninguém devia passar, mas eu teria gerido de forma diferente»

A menos de três semanas das eleições à presidência do Sporting, agendadas para 5 de março, Ricardo Oliveira manifestou confiança no seu projeto, uma "alternativa para um novo rumo para o Sporting", e reagiu à atualidade da vida do clube, desde o (ainda) polémico clássico com o FC Porto à recente goleada sofrida às mãos do Manchester City, na Liga dos Campeões.Quanto ao embate com o eterno rival, o candidato à presidência defendeu, por um lado, Frederico Varandas, garantindo que "passou por coisas que ninguém deveria passar" no Estádio do Dragão, mas assume que teria gerido a situação de forma "diferente". "Logo a seguir aos acontecimentos, manifestei a minha solidariedade com o presidente. Somos todos sportinguistas, que é o mais importante. Foram acontecimentos infelizes. O presidente passou por situações que ninguém devia passar, como os jogadores. Talvez, se fosse eu, não teria gerido da mesma forma o pós-jogo, há coisas que devem ser feitas no local próprio. Não tenho por política insultar ou agredir pessoas ou manifestar-me dessa maneira publicamente"; sublinhou, no jantar que assinalou o arranque oficial da campanha.Já em relação ao duelo europeu, Ricardo Oliveira salientou a atitude dos adeptos, mesmo perante a expressiva derrota (0-5), e garante que vai dotar o Sporting com "condições" para se bater de frente com os tubarões europeus, caso seja eleito. "Foi fantástico ver os adeptos a puxar pela equipa depois daquele momento menos bom. Há um balão de oxigénio que o Sporting precisa para dar um salto e competir com as grandes equipas europeias", frisou.Como fez em entrevista a Record, o gestor traçou, ainda, o panorama do mandato dos últimos três anos e meio do mandato de Frederico Varandas. "Desportivamente, os primeiros dois anos foram bastante maus. Aliás, não só desportivamente como noutras áreas, nomeadamente a financeira. Depois, a chegada de Rúben Amorim, a meu ver é por ele e pela equipa que ele comanda que os adeptos estavam ontem a abanar os lenços", vincou, reforçando na direção dos sócios: "Temos de ser um clube maior. Os sócios devem votar na minha lista se entenderem trilhar um caminho sólido e credível, que vai dar condições para que o Sporting possa amanhã ser um clube ainda maior do que é hoje - e de forma consistente, não só de 19 em 19 anos".Luís Natário e Miguel Frasquilho, respetivamente candidatos à presidência da Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal e Disciplinar pela lista de Ricardo Oliveira, prometem introduzir mudanças nos órgãos sociais, caso sejam eleitos."Aceitei o convite porque entendo que nestes 4 anos em que o presidente da mesa da assembleia geral [Rogério Alves] esteve em funções deveria ter feito mais coisas, nomeadamente uma revisão estatutária. Em 2018 muitas coisas ficaram mal naquela alteração, feita um pouco à pressa. Os órgãos deviam ser eleitos de forma independente. O presidente do Conselho Diretivo deve ser isento e distante da direções. Sinto que não houve evolução no que diz respeito às assembleias gerais. É inadmissível na gestão de uma assembleia geral que se abra a votação sem se ouvir primeiro a ordem de trabalhos. Como clube, é evidente que neste ano e meio ninguém pode dizer que não houve uma grande eviluçao, mas há muita coisa por fazer", sublinhou Luís Natário."Há várias opções que têm sido tomadas que nos deixam de pé atrás. Se o Sporting na vertente desportiva está consensualmente bem, na vertente financeira isso não acontece. É preciso garantir uma sustentabilidade, uma saúde financeira que o clube obviamente não tem. Acredito que o Conselho Fiscal e Disciplinar deve ser um órgão que deve primar pela regularidade no 'report' da informação aos sócios, deve ser transparente e deve ter uma ligação, que me parece que pode ser maior em relação ao que existe hoje em dia", rematou Miguel Frasquilho.