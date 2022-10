Richarlison e o duelo com o Sporting: «Vai ser um grande jogo na luta pelo primeiro lugar»

Em entrevista à Eleven Sports, Richarlison perspetivou de forma leve a partida entre Sporting e Tottenham, duelo da 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões agendada para dia 26, garantindo que será um encontro de grande qualidade. "Vai ser um jogo difícil, como foi no jogo em Portugal, em que saímos derrotados. O Sporting é uma grande equipa e vai ser um grande jogo na luta pelo primeiro golo. Vamos trabalhar para não cometer os mesmos erros que cometemos em Portugal", assumiu o internacional brasileiro de 25 anos, deixando assim elogios aos verdes e brancos.Recorde-se que os spurs foram derrotados em Alvalade por 2-0 e, agora, lideram o grupo D da Champions, ao passo que o Sporting segue na 3ª posição. A partida entre as duas equipas está agendada para Londres, no dia 26, com a formação de Rúben Amorim a não poder contar com Pote e Esgaio, ambos castigados.