Rio Ave paga 500 mil euros por Pedro Mendes

Sporting e Rio Ave chegaram a uma plataforma de entendimento para a saída definitiva de Pedro Mendes, ponta-de-lança de 23 anos que na última época esteve precisamente cedido ao emblema de Vila do Conde, ainda que na segunda divisão. O emblema dos Arcos compromete-se a pagar 500 mil euros aos leões por 50% dos direitos do futebolista, deixando o remanescente nas mãos dos verdes e brancos. O avançado, que tem trabalho junto da equipa B do Sporting, vai agora discutir os termos do contrato com os vila-condenses, na esperança de rumar a Norte. No entanto, a equipa de Luís Freire não é a única interessada nos seus serviços, uma vez que de Itália também chegou uma oferta oficial. Pedro Mendes, está, contudo, mais interessados em ficar em Portugal.