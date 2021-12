Ristovski publica foto com Jorge Jesus e provoca: «São três batatas»

Agora no Dínamo Zagreb, Stefan Ristovski vestiu a camisola do Sporting entre agosto de 2017 e fevereiro de 2021 e teve Jorge Jesus como treinador no emblema de Alvalade. Depois do triunfo dos leões frente às águias ( 3-1 ), o lateral de 29 anos usou as redes sociais para deixar uma 'bicada'."E sim, são três batatas", escreveu Ristovski em tom de provocação, para ilustrar uma foto em que recebia orientações de Jesus à beira do relvado.