River Plate faz mira a Coates caso não consiga contratar Otamendi

Sebastián Coates é o mais recente alvo do River Plate para reforçar o eixo defensivo tendo em vista a próxima temporada. De acordo com a TyC Sports, o defesa central uruguaio do Sporting é visto pelos dirigentes do clube de Buenos Aires como a alternativa caso não seja possível convencer Nicolás Otamendi a deixar o Benfica para se mudar para a Argentina. Ligado ao Sporting desde 2017, Coates tem vínculo com o Sporting por mais uma temporada, até final de 2023/24.Segundo a mesma emissora, na agenda do River Plate está outro jogador com um apelido bem conhecido dos portugueses, Ramiro Funes Mori, o irmão de Rogelio, que passou pelo Benfica sem deixar grande marca. Antigo jogador do clube, Funes Mori sempre prometeu voltar, algo que agora poderia suceder já que está em final de contrato com o Cruz Azul.