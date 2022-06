E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Associado nos últimos dias a um interesse do Sporting, Lucas Robertone não figura nos planos da SAD leonina para 2022/23, sabeO médio argentino do Almería, de 25 anos, chegou a ser pensado, em 2019/20, como alternativa à saída de Bruno Fernandes. É, portanto, um jogador referenciado, mas fora do radar nesta altura.