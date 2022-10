Rochinha aponta objetivo do Sporting em Marselha: «Queremos ganhar»

Apesar do atraso na chegada ao Vélodrome, que já motivou o adiamento do início da partida, Rochinha não desvia o foco do essencial e garante que o objetivo do Sporting em Marselha é garantir mais 3 pontos no Grupo D da Liga dos Campeões."Temos de nos abstrair ao máximo desta situações. O nosso foco é chegar aqui e tentar levar os 3 pontos. É nisso que estamos focados no balneário, em preparar-nos para entrar no jogo da melhor maneira", começou por dizer à Eleven o atacante, de 27 anos, reforçando: "Queremos ganhar. Temos noção que o Marselha tem uma equipa muito boa, mas queremos continuar a nossa caminhada e queremos os 3 pontos, claro."Num jogo que será realizado à porta fechada, em consequência do castigo imposto pela UEFA, devido ao mau comportamento dos adeptos franceses no jogo com o Eintracht Frankfurt, alguns sportinguistas ligados à área dos patrocinadores e do próprio clube estarão nas bancadas do Vélodrome. Rochinha está a contar com o 'barulho' possível no apoio ao Sporting. "Claro, gostamos sempre de ouvir o apoio dos nossos adeptos e é sempre bom, mesmo sendo à porta fechada, ter alguém a puxar por nós. Como disse, estamos preparados para entrar no jogo da melhor maneira e tentar levar os 3 pontos para Portugal", concluiu.